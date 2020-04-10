Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı 175. Yılı kutlandı
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Adıyaman, Polis, Güncel

Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı 175. Yılı kutlandı

10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü Adıyaman'da kutlandı.

10.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:02
Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı 175. Yılı kutlandı

10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü Adıyaman'da kutlandı.

Emniyet Teşkilatının 175. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri, hükumet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Hükumet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, teşkilat mensuplarıyla Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim edip, Emniyet Teşkilatına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için emniyet teşkilatının 7/24 esasına göre görev başında olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, "Valimize teşkilatımıza verdikleri destekten dolayı şükranlarımız arz ediyorum. Polis teşkilatı olarak yaptığımız her türlü çalışmamıza verdiğiniz desteğinizi hep arkamızda hissettik. Bu bize güven ve cesaret veriyor. Ortak paydamız Adıyaman'ı daha da ileriye götürmek için sayın valimiz öncülüğünde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve teşkilat mensuplarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutlayarak, "Kurulduğu günden beri üstlendiği her türlü görevi layıkıyla yapmaya gayret gösteren polis teşkilatımız, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de devam eden korona salgını ile mücadelede sağlık görevlilerimiz gibi büyük bir özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Gecesini gündüzüne katarak milletimizin ve ülkemizin bu salgını en az hasarla atlatmasına bu mücadelenin en ön saflarında yer alarak yoğun gayret gösteren emniyet güçlerimiz başta olmak üzere bu mücadelenin tüm neferlerine şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşunun 175. yılı vesilesiyle ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstün gayret ve başarı gösteren emniyet teşkilatımızın her kademesindeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyorum. Bu anlayış doğrultusunda, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emniyet mensuplarımızın üstlendikleri bu kutsal vazifeyi, en başarılı şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancı ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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