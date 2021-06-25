Adıyaman'da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti ve AB İşbirliği ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İPA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Adıyaman Valiliği'nin yararlanıcı olduğu Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi'nin 1.

Türkiye Cumhuriyeti ve AB İşbirliği ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İPA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Adıyaman Valiliği'nin yararlanıcı olduğu Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi'nin 1. Yönlendirme Komitesi Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı.

Bozdoğan Oteli Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Metin Günay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcileri, Yüklenici Firma Temsilcileri ile Proje Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda ilk olarak Kommagene Odak Binası ve 9 tarihi ören yerinde devam eden çevre düzenleme ve inşaat çalışmalarının ilerleyişi hakkında bir sunum yapıldı.

Toplantının ikinci sunumunda ise teknik yardım bileşeni kapsamında yürütülecek faaliyetlerin detayları katılımcılarla birlikte ele alınarak bu faaliyetler arasında çeşitli araştırma ve raporlar (değer zinciri analizi, talep analizi, eşleştirme çalışması vb. ), tasarım çalıştayları, ulusal (2 adet) ve uluslararası (1 adet) fuar katılımları, promosyon etkinlikleri (tanıtım filmi, web sitesi vb. ), gezi rehberleri, uluslararası festival ve turizm değer zincirini güçlendirmeye yönelik çeşitli eğitimler yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında, 2020 yılının Haziran ayında başlayan proje kapsamında kente gelecek turist sayısının artması, geceleme süresinin uzaması ve turizmden elde edilen katma değerin artmasını hedefleniyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu uygarlıkların kalıntılarını taşıyan, zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini alan Adıyaman'ın Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında turizmde rekabet potansiyelini güçlendireceğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar "Adıyaman'da Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi, Adıyaman'ın uzun zamandır peşinden koşarak takip ettiği ve sonunda da eriştiği bir projedir. Bu projenin iki yönü bulunuyor. Bunlardan biri tarihi ören yerlerinde karşılama merkezleri ve il merkezinde de turizm odak noktası ile kütüphane binası yapılacak. Bir diğeri de Adıyaman'ın sahip olduğu turistik değerlerin kapsamlı ve profesyonel anlamda tanıtılmasıdır. Adıyaman için ikisi de birbirinden önemli ve birbirinden değerlidir. İki projede Adıyaman için çok anlam ifade eden ve bizimde çok şey beklediğimiz bir projedir. Yaptığımız istişareler sonucunda bu proje 2022 yılında tanıtım atağı ile birlikte ete kemiğe bürünecek. Bu projenin birinci etabında yer alan inşaat ve müşavirlik bileşeni kapsamında Kommagene Odak Binası ve 9 tarihi ören yerinde çevre düzenleme ve turist karşılama merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu proje Adıyaman için büyük beklentilerin olduğu bir projedir. Bu beklentiyi zaafa uğratacak küçük ihmallerden sakınmamız lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinesinde sürdürülen bu projeyle turizm alanında Adıyaman'ın çok büyük kazanımlar elde edeceğine inanıyorum. Bu projenin hayata geçirilmesi için bugüne kadar emek veren, katkı sunan Valililerimize ve tüm bileşenlere çok teşekkür ediyor, projenin ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"dedi.

Kaynak: Habermetre