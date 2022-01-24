Adıyaman'da tüm köy yolları kapandı - Haberler
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Adıyaman'da tüm köy yolları kapandı

Adıyaman'da tüm köy yolları kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da bir haftadan beri etkili olan kar ve tipi nedeniyle tüm köy yolları kapandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir haftadan beri etkili olan kar ve tipi nedeniyle tüm köy yolları kapandı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün açtığı yollar, tipi ve kar nedeniyle yeniden kapandı. Adıyaman'da ki 452 köyün tamamı, 513 mezranın ise 509'u kapandı. Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kar yağışı sonrasında açılan yolların dün itibariyle etkili olan kar nedeniyle yeniden kapandığını belirterek, "Ekipleri 7/24 çalışıyor. Ancak önceki gün kar ve tipinin şiddetini arttırmasıyla açılan tüm yollar geri kapandı. Adıyaman'da ki tüm köy ve mezra yollarımız kapandı. Bu gün sabah itibariyle yol açma çalışmalarımıza yeniden başladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da tüm köy yolları kapandı

Adıyaman'da tüm köy yolları kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Yerel, Haber

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