: Adıyaman'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

29.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:49

Adıyaman ve Malatya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı, düzenlenen toplantılarla protesto edildi.

Adıyaman'da Demokrasi Parkı önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve vatandaşlardan oluşan kalabalık, "Kudüs İslamındır", "Kudüs'e selam, direnişe devam" ve "Filistin için ayaktayız" yazılı dövizlerle ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Adıyaman sivil toplum kuruluşları adına ortak açıklamayı okuyan Memur Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, sözde planın Filistin'i parçalama ve yok etme planı olduğunu söyledi.

Dün gece yapılan bir toplantı sonrasında, Trump ve Netanyahu'nun yüzyılın barış planı adıyla yüzyılın "utanç planı"nı açıkladıklarını belirten Deniz, şöyle devam etti:

"Bu sözde anlaşmayla kendi ülkelerinin iç siyasetinde batağa girmiş olan bu iki lider, tarihin en aptal manevrasıyla skandallarına bir yenisini daha eklemişlerdir. Sözde anlaşmanın tanıtıldığı toplantıda yer alan Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ise bu tarihi ihaneti, bir ömür sırtlarında taşıyacaklardır. Bu sözde plan 'yüzyılın anlaşması' değil 'yüzyılın dayatması'dır. Filistin'i, siyonizm'e peşkeş çekme planıdır, işgali meşrulaştırma ve Filistin halkının iradesini yok sayma planıdır."

Ali Deniz, Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğünün Müslümanlar açısından insanlık onuru sınavı olduğunu, bu planı asla tanımayacaklarını, Kudüs özgür olana dek haykırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Malatya

Malatya Soykan Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Kudüs'ün Müslümanların onuru olduğunu söyledi.

Sözde planın yüzyılın anlaşması değil yüzyılın dayatması olduğunu vurgulayan Söylemez, "Filistin'i, siyonizme peşkeş çekme planıdır. İşgali meşrulaştırma ve Filistin halkının iradesini yok sayma planıdır. Siyonizmin, Kudüs'ü Selahaddin'in torunlarından geri alma planıdır. Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü hem insanlık hem de ortak paydası Müslümanlık olanlar açısından insanlık onuru sınavıdır. Bu planı tanımayacak, Kudüs, Filistin özgür olana kadar haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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