Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı
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Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

13.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:03
Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı

'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilal (32) ve kızı Bulu (5), Kurugeçit Mahallesi'ndeki Gölbaşı Tren İstasyonu'nda rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada geri manevra yapan lokomotif, anne ve kızına çarptı.

Rayların dışına savrularak yaralanan anne ve kızı 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı
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