Adıyaman'da trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı

13.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:58

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trenin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hilal (32) ve kızı Defne Bulu (5), Kurugeçit Mahallesi'ndeki Gölbaşı Tren İstasyonu'nda rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada geri manevra yapan lokomotif, anne ve kızına çarptı.

Rayların dışına savrularak yaralanan anne ve kızı 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA