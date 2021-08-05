Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı
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Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 16 yaşındaki ağabeyi yaralandı.

Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 16 yaşındaki ağabeyi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 NA 737 plakalı traktör şarampole devrildi.

Kazada traktörde bulunan 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki ağabeyi A.K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağabeyinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı
Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı
Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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