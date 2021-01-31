Adıyaman'da traktör devrildi: 3 yaralı
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Adıyaman'da traktör devrildi: 3 yaralı

31.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:07
Adıyaman'da traktör devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör  kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Hüseyin Ataş, İlhan Ataş ve Bereket Yaman yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarlara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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