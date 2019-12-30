Adıyaman'da trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi

30.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:54

Adıyaman'da beş gün önce otomobilin çarptığı iki çocuktan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle ikinci çevre yolundan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki çocuktan Muhammed Eren Ölbeci (8) Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan 8 yaşındaki Mahmut Altungöz'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Ekinci idaresindeki 02 DA 747 plakalı otomobil, 25 Ekim'de Yeni Mahalle ikinci çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan ilkokul 2'inci sınıf öğrencileri Mahmut Altungöz (8) ve Muhammed Eren Ölbeci'ye (8) çarpmış, yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA