Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hüseyin P. idaresindeki 02 LA 173 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Doyran köyü yakınlarında bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Hacıali Büyükünal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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