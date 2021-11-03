Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Hüseyin P. idaresindeki 02 LA 173 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Doyran köyü yakınlarında bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Hacıali Büyükünal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.