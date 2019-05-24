Adıyaman'da trafik kazası: 8 yaralı

Adıyaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Murat Yeşilyurt idaresindeki 44 FT 783 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Çatalağaç mevkisinde, Güral Albayrak'ın kullandığı 44 ES 104 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Adile, Ayhan ve Arjin Albayrak, Güneş Çitrik, Mehmet ve Hacı Osman Yeşilyurt yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA