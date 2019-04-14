Adıyaman'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Mehmet Sergen Yılmaz idaresindeki 63 DU 030 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı kavşağında refüje çıktı.
Kazada sürücü ile aynı aileden Uğur, Meral, Seray, Hatice, Senem ve Gazi Çalışkan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA