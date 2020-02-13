Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

13.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:06

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Celal Yaldız idaresindeki 01 BN 222 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Selim ve Tülay Baydaş, Ümmühan Yaldız, Muhammet ve Nezahat Eyice yaralandı.

112 Acil ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA