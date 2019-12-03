Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mustafa Olur idaresindeki 34 GA 5393 plakalı otomobille Mehmet Özer idaresindeki hafif ticari araç, Kahta Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada iki sürücü yara almazken araçlarda bulunan Fatma Türkan (95), Kadriye Türkan (44), Şerif Türkan (44), Zeki Türkan (10) ve Feride Özer (54) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.