Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

03.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:04
Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Mustafa Olur idaresindeki 34 GA 5393 plakalı otomobille idaresindeki hafif ticari araç, Kahta Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada iki sürücü yara almazken araçlarda bulunan Fatma Türkan (95), Kadriye Türkan (44), Şerif Türkan (44), Zeki Türkan (10) ve Feride Özer (54) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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