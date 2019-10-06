Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

06.10.2019 12:20

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Fatma Bozkurt idaresindeki 34 GFM 93 plakalı otomobil, Hasari Gözaydın'ın kullandığı 02 AAD 331 plakalı otomobille Yeni Mahalle'de çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobillerdeki Yağmur ve Gülten Gözaydın ile Ece Naz Bozkurt yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA