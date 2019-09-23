Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yakup Konaç idaresindeki 63 ER 187 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında, Ahmet Çalgan'ın kullandığı 02 LC 834 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Hanife, Lütfiye Çalgan ve Ömer Konaç yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.