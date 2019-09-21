Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mevlüt Çiftçi idaresindeki 25 SE 153 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 13. kilometresindeki kavşakta, karşı yönden gelen Berkay Berktaş idaresindeki 27 RN 724 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Berkay Berktaş'ın yanı sıra otomobilde bulunan Haydar, Zeynep ve Yusuf Doğan ile Fatma Dilek Berktaş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.