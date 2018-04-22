Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Adıyaman'da ambulansın da karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da ambulansın da karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda F.K. yönetimindeki 27 D 5057 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.B'nin kullandığı 02 BK 283 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya C.T. yönetimindeki 02 LA 235 plakalı ambulans da karıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile ambulanstaki sağlık görevlileri E.D. ve S.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.