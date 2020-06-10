Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ömer Uyumaz idaresindeki 63 M 1892 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 42 HL 328 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman kara yolunun 13. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücü Uyumaz ile her iki araçta bulunan Halil Durmuş, Sadık Gümüş ve Mahmut Ekici yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA