Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

20.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:34
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, idaresindeki 27 VS 113 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan karayolu Sakarya Caddesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AR 545 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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