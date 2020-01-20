Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akgül idaresindeki 27 VS 113 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan karayolu Sakarya Caddesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AR 545 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.