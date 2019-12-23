Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Haberler » Güncel » Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı - Haber

Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:24
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zübeyde Tura idaresindeki 02 HY 141 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Selim İlkokulu yakınlarında karşı yönden gelen 'in kullandığı 02 AAY 773 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yoldan geçen yayaya çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, araçlarda bulunan Sevgi Tura, Sevim Tura, Mirza Doğan ile yaya Nasife Türk yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler