Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Osman Yetkin idaresindeki 02 TA 595 plakalı otomobil Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 15'inci kilometresinde Haydar Özmen'in kullandığı 01 DVY 73 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan Mustafa ve Asiye Doğan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA