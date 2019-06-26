Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevher Ardıç'ın (55) kullandığı 02 KN 402 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çamdere köyü yakınında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ardıç ve araçta bulunan Kadir (42), Songül (40) ve Ramazan Bozkurt (5) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ardıç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA