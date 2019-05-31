Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Servet Aydın idaresindeki 06 AB 6676 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Kuyulu köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Servet Aydın ve araçlarda bulunan Yeter, İkra ve Selma Aydın yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA