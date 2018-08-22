Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Konuksever (29) yönetimindeki 49 F 0231 plakalı otomobil, Karadut köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile beraberinde yolculuk yapan eşi Aysun (21) ve çocukları Ayşegül (3) ve Hamza Konuksever (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.