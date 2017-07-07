Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Ramazan Yakan idaresindeki 02 KS 287 plakalı motosiklet, Atatürk Barajı yakınlarında, Ümit Yaşar Meriç'in kullandığı 02 FE 554 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile motosikletteki Mehmet Ali Süt yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yakan ve Süt, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.