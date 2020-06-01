Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
01.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:23

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazım Bozan idaresindeki 02 HN 419 plakalı otomobil ile Yasin Fettahoglu idaresindeki 46 ER 882 plakalı hafif ticari araç Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kazım Bozan ile hafif ticari araçta bulunan Merve Çatı ve Zeynep Fettahoğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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