Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hamdi Karakuş idaresindeki 02 AN 155 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak bir tekstil fabrikasının bahçe duvarına çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü ile yanındaki Naile Çelebi ve Zeynep Karakuş ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hamdi Karakuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA