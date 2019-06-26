Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde trafiğe kapalı alanda otomobil kullanmayı öğrenen Keziban Yıldırım yönetimindeki 26 PL 918 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Keziban Yıldırım ile otomobilde bulunan Bilal ve Mehlika Zeynep Yıldırım yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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