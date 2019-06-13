Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan T. idaresindeki 02 HN 578 plakalı hafif ticari araç, 3'üncü çevre yolu Yeni Mahalle üzerinde Hasan A. idaresindeki 02 AAS 185 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mahir T. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA