Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Yalçın idaresindeki 60 KA 458 plakalı otomobil, Adıyaman Besni kara yolu Aşağıçöplü mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi.

Kazada sürücü Yalçın ile otomobilde bulunan Perihan ve Selda Yalçın yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA