Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Yaban (47) idaresindeki 02 KB 032 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunda, Yasin Dinçer (29) yönetimindeki 27 O 7692 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki Ercan Çelebi (27) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA