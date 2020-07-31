Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
31.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:57
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necati Kiriş idaresindeki 34 AJC 014 plakalı hafif ticari araç Kahta-Adıyaman kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Münevver Denizhan'ın kullandığı 44 ASU 986 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA