Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

14.10.2019 14:56
Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mehmet Yetim (44) idaresindeki 60 HH 389 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş yolu Tecirli köyü yakınlarında, şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Yetim ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Yağmurtasan (22) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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