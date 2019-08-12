Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

12.08.2019 19:23
Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Hilal Tak (28) idaresindeki 23 LD 412 plakalı otomobil, Adıyaman - Kahta kara yolu Kömür Beldesi yol ayrımında, kenardaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Tak ile eşi Mahmut Tak (33) otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Ağır yaralanan Tak çifti, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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