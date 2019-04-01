Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur Y. idaresindeki 02 FK 740 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman-Kahta kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İbrahim Y. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA