Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
17.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:20
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esat Çayır (57) yönetimindeki 02 AAZ 645 plakalı otomobil, Akıncılar beldesi yolunun 37. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Esat ile babası Osman Çayır (88) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücünün eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA