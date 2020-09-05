Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
05.09.2020 22:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:02
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umutcan Laçin idaresindeki 34 LT 507 plakalı otomobil, Atatürk Baraj Göleti yolu ikinci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA