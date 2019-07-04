Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tayfur Ç. idaresindeki 02 AAD 720 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi'nde Oktay D. idaresindeki 27 FN 946 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA