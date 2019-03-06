Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıfat Gülşen idaresindeki 80 FV 057 plakalı otomobil, İbrahim Dağtekin'in (18) kullandığı plakasız motosikletle Kayalık Mahallesi Hastane Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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