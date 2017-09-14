Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Besni ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Besni ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Besni ilçesinde Yukarı Sarhan Mahallesi'nden şehir merkezine gelen Duran Öztürk idaresindeki 02 DC 009 plakalı otomobil, Küllük mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 DV 469 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Ayşe Yiğit yaralandı.
Yiğit, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.