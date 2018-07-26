Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Eroğlu (18) yönetimindeki 02 HT 344 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Beşyol köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Sıdıka Karlıdağ olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Eroğlu ile Hatice Kübra Eroğlu ve Fatih Karlıdağ da ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ciddiyetini koruyan yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.