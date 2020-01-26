Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

26.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:10
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beytullah Sezer'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman Gölbaşı karayolu 5'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Çiçek'e (78) çarptı.

Kazada otomobilin çarptığı Çiçek ile araçtaki Emine ve Yusufcan Sezer yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çiçek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Sezer ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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