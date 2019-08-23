Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

23.08.2019 16:26
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abuzer Bakır idaresindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Bakır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Safiye Bakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et