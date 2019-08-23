Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abuzer Bakır idaresindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Bakır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Safiye Bakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.