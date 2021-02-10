Adıyaman'da trafik kazaları kameralara yansıdı
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Adıyaman'da trafik kazaları kameralara yansıdı

10.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:59
Adıyaman'da trafik kazaları kameralara yansıdı

ADIYAMAN'da, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

ADIYAMAN'da, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan kameralara yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kentin çeşitli semtlerinde yaşanan kazaların genellikle sürücü hataları ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Yetkililer, araç sürücülerinin trafikte kurallara uyması konusunda uyarıp, yayalara da duyarlılık çağrısı yaptı.


Adıyaman'da trafik kazaları kameralara yansıdı
Adıyaman'da trafik kazaları kameralara yansıdı
Adıyaman'da trafik kazaları kameralara yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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