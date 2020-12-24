Adıyaman'da trafik düzenleme çalışması
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Adıyaman'da trafik düzenleme çalışması

24.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:13
Adıyaman'da trafik düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, şehir merkezindeki birçok noktada yol çizgilerini yeniledi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, şehir merkezindeki birçok noktada yol çizgilerini yeniledi.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, trafik güvenliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların Harıkçı Caddesi, Gölbaşı Caddesi ve Eski Kahta Caddesinde de yapıldığını dile getirerek, çizgisi yıpranan tüm yollarda bu çalışmanın gerçekleştirileceği vurguladı.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyetini dile getirerek, yetkililere ve çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman'da trafik düzenleme çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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