Adıyaman'da toz hortumu oluştu
Adıyaman'da toz hortumu oluştu Adıyaman'da oluşan toz hortumu metrelerce yükseğe çıktı.
19.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:02
Adıyaman'da toz hortumu oluştu
ADIYAMAN - Adıyaman'da oluşan toz hortumu metrelerce yükseğe çıktı.
Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı Adıyaman'da hortum sürprizi yaşandı. Sıratut Mahallesi Eski Otogar içerisinde toz hortumu oluştu. Rüzgarın etkisiyle oluşan toz hortumunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar cep telefonlarıyla oluşan hortumu görüntüledi.
Metrelerce yükseğe çıkan hortum yaklaşık 15 saniye sonra dağıldı.
Kaynak: İHA