Adıyaman'da Toprak Evin Damı Çöktü

Adıyaman'da 5 kişilik ailenin yaşadığı toprak evin damı, şiddetli yağış nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Musalla Mahallesi'nde Yıldız ve Ramazan Şahin'in tek katlı toprak evin damının sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Evde yaşayan 3 çocuk, 5 kişi olaydan yara almadan kurtuldu.

Yıldız Şahin, yağış nedeniyle mağdur olduklarını, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek "O sırada uyuyorduk, aniden gürültüyle uyandık. Yağmurdan dolayı evimizin damı çöktü. Komşuların da yardımıyla çocukları pencereden dışarı çıkardık. Mağduruz yetkilerin bize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

Musalla Mahallesi Muhtarı Hacı Bilal Göksu ise Şahin ailesi için ellerinden geleni yapacaklarını, durumu yetkililere ileteceğini söyledi.

Kaynak: AA