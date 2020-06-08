Adıyaman'da toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman'da toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da toprağa gömülü 767 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi
08.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:00

Adıyaman'da toprağa gömülü 767 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde toprağa gömülü uyuşturucu olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, kentteki iki farklı adreste yaptıkları aramada toprağa gömülü 767 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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