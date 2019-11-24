Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
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Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

24.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:24
Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde toprağa gömülü esrar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerinin söz konusu adreste yaptığı kazı çalışmasında 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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